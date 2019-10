Assemblée nationale : la loi organique modifiant le règlement intérieur, adoptée L’Assemblée nationale a adopté, ce vendredi matin, la loi organique n°12 de 2019, portant changement du règlement intérieur de l’institution. Une loi votée dans un consensus général entre la majorité, l’opposition et les non-inscrits, rapporte la RFM.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2019 à 13:26

Cette loi organique nouvellement votée modifie celle de 2002 et doit permettre de revoir le travail des députés d’une manière générale, et la reconfiguration des commissions. La suppression du passage obligatoire des ministres en commission est également prévue.

Par ailleurs, l’absentéisme, le retard des députés, la création des groupes parlementaires seront également pris en compte.

Les députés se retrouvent cet après-midi, à huis clos, dans le cadre de l’affaire des 94 milliards opposant le député Ousmane Sonko à l’ancien directeur des Domaines, Mamour Diallo.



