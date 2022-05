Assises de l'Economie: l'Unacois Yessal promeut le consommer local

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Mai 2022 à 01:44 | | 0 commentaire(s)|

Après la célébration des trente (30) ans de l'Unacois, l'Unacois Yessal a organisé ce samedi les assises de l'Economie ou "Leulu koom koom", sous les thèmes "le rôle de la communication dans la formalisation de notre économie" et "la promotion des produits locaux et autosuffisance alimentaires". A l'occasion, 46 délégués des départements, des partenaires et des experts de haut niveau étaient de la partie. Ainsi, l'objectif de ses commerçants demeure la promotion du consommer local.