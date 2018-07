Assises nationales : Le Pur adhère et signe la charte de Bonne gouvernance

Le coordonnateur du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur), le Pr El Hadji Issa Sall a rendu visite hier, au Pr Amadou Matar Mbow à son domicile du Point E.



A cette occasion, il a signé la charte de « bonne gouvernance » des Assises nationales. Le député El Hadji Issa Sall était accompagné à cette rencontre avec des membres du bureau politique du Pur, selon note reçue à Leral.



Pour rappel, les Assises nationales avaient été lancées le 1 juin 2008, à par les opposants au régime de Wade.

Divers acteurs de la vie économique et sociale y ont par la suite adhéré, dans le but de faire l’état des lieux des problèmes du pays et proposer "des solutions de sortie de crise", selon une dépêche de l’APS.



Les parties prenantes aux Assises nationales avaient rendu publique une "Charte de gouvernance démocratique" qui devrait "guider la reconstruction nationale et le renforcement de la République".

Les recommandations du rapport général, long de 394 pages, sont aussi relatives à l’agriculture, à l’environnement, à l’aménagement du territoire et aux droits et libertés.



Ce document propose une "vision" pour le Sénégal, des "valeurs" et un "modèle de gouvernance".

Cette "Charte de gouvernance économique" énumère un ensemble de propositions destinées à améliorer le fonctionnement des institutions et de la gouvernance politique, économique et sociale.

