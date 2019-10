Assises sur les Urgences à Dakar: Abdoulaye Diouf Sarr promet une meilleure prise en charge des cas Les acteurs de la santé, très préoccupés par les cas d'Urgences souvent très délicats auxquels ils sont souvent confrontés, sont en conclave à Dakar depuis hier. Après avoir diagnostiqué les problèmes liés aux urgences, les professionnels de ce secteur comptent mettre en place des stratégies pour l' "amélioration de la prise en charge des urgences".

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Octobre 2019 à 13:43 | | 0 commentaire(s)|

Réfléchir et débattre sur les cas d'urgence dans le domaine sanitaire, permettra aux acteurs de diagnostiquer tous les enjeux qui sont liés à ce phénomène. "Amélioration de la prise en charge des urgences" est le thème qui a été choisi.



Les responsables de la santé veulent arriver à mettre en place, un dispositif adéquat concernant le plateau technique, les ressources humaines, les infrastructures et équipements nécessaires de même que les médicaments requis pour dégager une feuille de route.



Selon certains intervenants, il urge de penser au mode de financement, en mettant en exergue les assurances et la Couverture maladie universelle.



Les statistiques sur la question du jour, révèlent, selon l'APS, que 76% des structures hospitalières disposent d'un service d'accueil des Urgences. Néanmoins, 94% d'entre elles ne répondent pas aux normes.



Quant au ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, il se dit conscient des difficultés des patients liées aux cas d'urgences dans les centres hospitaliers et hôpitaux.



Le ministre qui présidait l'ouverture de ces assises, promet de proposer des solutions plus appropriées pour une meilleure prise en charge des Urgences, gage de bien-être des patients.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos