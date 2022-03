Association «Tivaouane ba faww» (Tbf) : Après la perte de sa mairie, Mamadou Diagne Sy Mbengue à la reconquête de Tivaouane

« Le Président Macky Sall a mis en place un dispositif pertinent, qui permet à tout un chacun de pouvoir s’épanouir et d’être dans des activités génératrices de revenus. C’est pourquoi je me suis dit que je n’ai pas le droit, même si je ne suis plus maire, de laisser faire, de regarder cette jeunesse péricliter. Et l’idée m’est venue de mettre en place cette association, pour pouvoir encore maintenir cet espoir des jeunes à travers des activités. Aussi bien les jeunes, les femmes, ont leur place dans ce projet », a déclaré M. Mbengue, par ailleurs Directeur général de la Sn/Hlm.



En outre, Tbf compte, selon Mamadou Diagne Sy Mbengue, créer « une ferme agropastorale, une école de formation supérieure qui rime avec ce que nous voulons dans la contrée, notamment le développement de l’élevage et de l’agriculture ».



En somme, Mamadou Diagne Sy Mbengue veut que l’espoir ressenti auprès des jeunes, puisse trouver un répondant positif avec lui, mais également avec les programmes du Président Macky Sall.



« Aujourd’hui, il y a beaucoup de fonds qui ne sont pas exploités et nous allons explorer tous les secteurs de la vie, avec des femmes et des hommes qui en veulent. Nous voulons aider l’Etat, la collectivité locale, à aller de l’avant, en prenant en charge certains aspects qui ne peuvent l’être directement et immédiatement par l’Etat, en créant des emplois et des activités économiques », a soutenu l’ancien maire de Tivaouane.



Au-delà, Mamadou Diagne Sy Mbengue a annoncé qu’il ne sera pas candidat aux prochaines élections législatives. Mais, il a réitéré son ancrage dans la coalition Bby.













Le Quotidien