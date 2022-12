Association des maires du Sénégal (Ams) : Qui pour succéder à Aliou Sall ?

On annonce déjà des candidatures de Woury Baïlo Diallo maire de Vélingara, de Oumar Ba maire de Ndiob, de Abdou Khadre Ndiaye de Gaya et El hadj Malick Gaye Dg de l’Agetip et maire Ndiandane.



Si dans les chaumières, il se dit que Aliou Sall bat campagne pour le maire de Gaya, Abdou Khare Ndiaye, d’autres sources confient que Oumar Bâ de Ndiob est bien placée d’autant qu’il serait le candidat du patron.



Seulement, ce serait mal vu que le président de la République soit de Fatick et que celui des maires aussi soit de la même région. Pour beaucoup de maires, le dg de l’Agetip présente le meilleur profil. Sauf qu’il lui faut l’aval du chef de l’Etat pour se présenter. Or ... En tout été de cause, le jeudi 8 décembre, la page de Aliou Sall sera tournée