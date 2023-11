Assurance et métiers du courtage: L'ASAC lutte pour une appropriation des solutions d'assurance Rédigé par leral.net le Mardi 28 Novembre 2023 à 17:04 | | 0 commentaire(s)| Les journées du conseil et du courtage de l'Association sénégalaise des assureurs conseils (ASAC) se tiennent du 28 au 29 novembre à Dakar. En cette première journée, ils ont abordé les sujets relatifs à l'assurance et aux métiers du courtage. D’après la présidente de l'Association sénégalaise des assureurs conseils, Mme Racky Wone, il s’agit d’une occasion pour l'ASAC d'échanger avec tous les acteurs de la société, afin d'amener les populations à s'approprier des solutions d'assurance.



