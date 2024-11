Assurance panafricaine : Succès de la 3e édition du Wafa Connect à Dakar

Organisé par Wafa Assurance Groupe, l’événement a eu lieu à Dakar le 27 septembre 2024. Sous la direction de M. Boubker Jaï, Président directeur général de Wafa Assurance Groupe, cette troisième édition a réuni les grands acteurs de l’industrie, de la finance et de l’assurance africaine. L'objectif était de promouvoir les échanges, partager des idées novatrices et renforcer les partenariats dans un cadre à la fois professionnel et convivial.



« Le choix de Dakar pour cette troisième édition témoigne de l’engagement de Wafa Assurance Groupe envers le marché sénégalais, où nous sommes implantés depuis 2015, à travers nos filiales Wafa Assurance vie Sénégal, et Wafa Assurance non-vie Sénégal. Nous sommes aujourd’hui un allié privilégié de l’Afrique à travers notre engagement inconditionnel auprès de l’économie du continent et des communautés qui la façonnent», avait souligné M. Boubker Jaï lors de l’événement.



Dirigées respectivement par Hassan Chakib et Ibra Kane, ces filiales offrent une gamme complète de produits d’assurance, couvrant l’ensemble des besoins des particuliers et des professionnels au Sénégal.



À l’instar des éditions précédentes, cette rencontre a rassemblé plus d'une centaine de participants, parmi lesquels on comptait des présidents, des directeurs généraux de grandes entreprises, des banques partenaires et des courtiers d’assurances de premier plan.



L’événement a favorisé le networking et la création de liens entre les principaux acteurs du secteur, dans une ambiance à la fois conviviale et professionnelle. « C’est une édition réussie qui a rassemblé des leaders influents du secteur des affaires, de la finance et de l’assurance en Afrique, autour de discussions enrichissantes, d’idées novatrices et d’opportunités nouvelles », a précisé Adil Bouifrouri, Directeur exécutif Wafa International de Wafa Assurance Groupe.



Cette troisième édition de Wafa Connect marque un tournant décisif dans l'évolution du secteur de l’assurance et de la finance en Afrique, consolidant ainsi la position de Wafa Assurance parmi les leaders incontournables sur le continent. À cet effet, Issam Kasmi, Directeur exécutif pilotage et développement Métiers à l’international de Wafa Assurance Groupe, a déclaré que: « cet événement témoigne une fois de plus de l’engagement de Wafa Assurance Groupe à soutenir le dynamisme économique de notre continent, et à renforcer les collaborations à l’échelle régionale ».



Pour rappel, Wafa Assurance se distingue comme l'une des plus grandes compagnies d’assurance en Afrique, avec un chiffre d'affaires de 1,272 milliard de dollars en 2023. Présente dans sept pays (Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Gabon, Tunisie et Égypte), la compagnie s’engage à offrir des solutions d’assurance innovantes, contribuant ainsi au développement socio-économique des communautés africaines. Wafa Assurance est une filiale du fonds d’investissement Al Mada, l’un des plus importants fonds privés du continent, œuvrant pour le développement économique de l’Afrique.



Wafa Assurance vie Sénégal, un des opérateurs de référence



«Wafa Assurance Sénégal, ce sont deux compagnies : Vie et Non-Vie. Créée en 2014, Wafa Assurance Vie Sénégal a pour vocation de concevoir, distribuer et gérer des contrats d'assurance Vie à travers une gamme très large de produits d'épargne et de prévoyance ». Son objectif au quotidien est l'accompagnement et la satisfaction de ses assurés, en mettant en place des offres adaptées, un conseil et un service après-vente de qualité. C'est ainsi qu'en quelques années, Wafa Assurance Vie Sénégal est devenue l'un des opérateurs de référence de l'industrie de l'assurance Vie au Sénégal, grâce à son modèle efficient de bancassurance.



La filiale non vie de Wafa Assurance : Wafa Assurance Sénégal, quant à elle, opère à travers une large gamme de produits et services dans les branches d’assurance non vie, dont les principales sont l’automobile, la santé, les dommages aux biens, la responsabilité civile, le transport et les risques techniques. Elle offre des solutions innovantes adaptées aux besoins des clients et assure un service après-vente de qualité, grâce à l’engagement de ses ressources humaines et l’efficacité de ses outils et procédures. Elle se distingue également par sa dynamique de collaboration avec les courtiers, et la mise en œuvre de partenariats stratégiques au Sénégal. Ces deux entités, vie et non-Vie réunies, ont permis de contribuer de manière significative à l’amélioration de la qualité de vie des communautés sénégalaises et d'accompagner le pays dans sa dynamique de croissance.



