Assurances : La société Assurances Multirisques Ittihad annonce une régression de 11,5% de son chiffre d'affaires en 2023.

Il ressort des indicateurs d’activité de cette compagnie relatifs au 4eme trimestre 2023 que ce chiffre d'affaires global s’est établi à 167.4 millions de dinars (MD) contre 189 MD au 31 décembre 2022. <<Compte non tenu de la réalisation en 2022 d’un contrat important en assurance vie de 34 MD, le chiffre d’affaires aurait connu une augmentation de 8%>>, souligne la direction de l’entreprise.



L’assurance non-vie affiche un chiffre d’affaires de 145.3 MD contre 138.9 MD au 31.12.2022, soit un taux d’évolution de 4.6%, qui provient essentiellement de l’augmentation des primes émises des branches automobiles, Transport et santé.



Concernant les primes émises vie, elles ont enregistré une diminution de 28 MD, passant de 50 MD au 31.12.2022 à 22 MD au 31.12.2023. Selon la direction de AMI, si l’on exclut la réalisation d’un contrat important de 34 MD en 2022, l’évolution aurait été de 38%.



Les sinistres réglés par la compagnie totalisent 100.6 MD contre 110.4 MD au 31.12.2022 soit une diminution de -9.8%. <<Cette variation s’explique principalement par la baisse de la liquidation des sinistres notamment pour la branche automobile de 11.2 MD, et ce grâce à l’amélioration de la sinistralité>>, soulignent encore les responsables de la société.



Les produits financiers ont augmenté de 4.7 MD, passant de 31.8 MD au 31.12.2022 à 36.5 MD au 31.12.2023, soit une augmentation de +15%.



Quant aux commissions, elles passent de 19.2 MD au 31.12.2022 à 20.6 MD au 31.12.2023, soit une augmentation de +7%. Les responsables de la compagnie soutiennent que cette variation provient essentiellement de l’augmentation des primes émises vie.



Oumar Nourou

