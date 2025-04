Astar, l’étoile montante de la musique sénégalaise brille déjà à 17 ans Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Avril 2025 à 22:11 | | 0 commentaire(s)| À seulement 17 ans, Astar, de son vrai nom Astou Sandra Smith, s’impose comme une révélation musicale de la scène sénégalaise. Née aux États-Unis mais élevée au Sénégal, elle incarne un parfait mélange de modernité et de tradition, avec une éducation marquée par les valeurs de la Téranga.

La jeune artiste a très vite conquis le public grâce à sa voix envoûtante, son charisme et une présence remarquée sur les réseaux sociaux. Son single « I Love You » a marqué ses débuts, suivi de « Welcome to Africa » qui a confirmé son talent.



Mais c’est avec son morceau « Mytho », classé dans le top Djouba sur Trace Africa, qu’Astar franchit un nouveau cap, affirmant sa place parmi les jeunes talents les plus prometteurs du pays.



Après une pause douloureuse due à la perte de sa mère — son pilier et première manager — elle revient plus forte que jamais. Grâce à sa collaboration avec Fefsy Felix, Astar signe un come-back touchant, symbole de résilience et de passion.



Son sourire charmant, son élégance naturelle et son attachement profond à ses racines font d’elle une artiste à suivre de très près.



