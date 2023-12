Astou Sakho, présidente du RNFE-Kédougou : « Les populations ne peuvent plus continuer de vivre dans l’extrême pauvreté…Ça doit cesser » La région de Kédougou est une riche zone très riche en ressources naturelles. De nombreuses sociétés y exploitent de l’or et d’autres produits miniers. Mais le constat est alarmant. Les populations de cette partie du Sénégal, vivent dans une extrême pauvreté. Un contraste que le réseau des femmes engagées de Kédougou, a du mal à comprendre.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Décembre 2023 à 10:05

Selon Astou Sakho, présidente du Réseau national des Femmes engagées de Kédougou, cette situation de pauvreté que vivent les populations de Kédougou, doit cesser.



« Les autorités ont failli à leur mission. Elles devaient taper sur la table pour dire aux entreprises minières, que cette situation de pauvreté doit cesser. C’est pourquoi, nous les femmes engagées de Kédougou, venues de la diaspora et des 14 régions, nous disons, il y en a marre. La situation d’extrême pauvreté dans laquelle végètent nos populations, doit cesser », martèle Astou Sakho.



À l’en croire, vu les richesses naturelles de la région, Kédougou ne doit pas etre la deuxième région la plus pauvre du Sénégal.



« Nous ne pouvons plus continuer de souffrir. Depuis que nous sommes des enfants, cette pauvreté, nous la vivons, jusqu’à ce que nous sommes devenues de grandes personnes, responsables. Ça suffit », cogne-t-elle.



Le réseau national des femmes de Kédougou réclame l’application de la loi sur le contenu local, dans toute sa rigueur. Le réseau a organisé un forum à l’occasion de la clôture des 16 jours d’activisme. La rencontre a réuni des décideurs, des experts, des femmes et des jeunes, pour parler des droits des femmes dans les zones minières et les violences basées sur le genre.



« Les droits des femmes dans les zones minières ne sont pas respectés. C’est la raison pour laquelle, nous avons fait appel à des expertes de l’Association des juristes sénégalaises (AJS), pour animer le forum, afin que les femmes comprennent leurs droits », a expliqué Astou Sakho.



L’autonomisation financière des femmes et l’accès des femmes à des périmètres miniers et les droits sur la terre, sont des sujets qui ont été aussi abordés au cours de ce forum.



