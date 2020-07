Atelier de renforcement des capacités : Le Directeur général du cadre de vie et de l’hygiène publique Oumar Ba explique! Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Juillet 2020 à 14:55 | | 0 commentaire(s)| Cet atelier de formation et de renforcement des capacités des membres des comités installés dans les marchés dans le cadre de la lutte contre l’insalubrité est la première phase d’une série d’ateliers. C’est du moins ce qu’a fait savoir le Directeur général du cadre de vie et de l’hygiène publique. Oumar Ba qui présidait cette rencontre a informé que le programme va s’étendre dans l’ensemble du territoire national.



