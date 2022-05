Atelier de validation de l'APDA : confirmer que l'artisanat est un pourvoyeur de développement

Le directeur de cabinet du ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel, Daouda Wade Seck, a présidé ce samedi, à Saly Portudal, la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation du plan stratégique de développement de L'APDA pour la période 2023-2027, sous la présence du directeur général de l'Agence pour la Promotion et le Développement de l'Artisanat (APDA), Pape Hamady Ndao. Par ailleurs, M. Seck a signalé que l' APDA joue un rôle important dans la promotion de l'artisanat et la compétitivité des entreprises artisanales et quant au Président de la République, il ne cesse de rappeler que l'artisanat constitue un fort pourvoyeur de développement.