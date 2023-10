Atelier national de la CNTS pour renforcer les capacités des organisations syndicales face au changement climatique et à la cherté de la vie Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Octobre 2023 à 18:57 | | 0 commentaire(s)| La Confédération nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS), a récemment organisé un atelier national visant à renforcer les compétences des organisations syndicales qui lui sont affiliées. L'objectif de cette réunion était de mieux comprendre et de réduire l'impact du changement climatique sur l'activité des travailleurs, tout en explorant les liens entre le coût de la vie et ce changement.



Accueil Envoyer à un ami Partager