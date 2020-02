Accueil Envoyer Partager sur facebook Atsede Nguse, une survivante d'une attaque à l'acide: "Il y'a plus de bonnes personnes que de mauvaises" Rédigé par Mamadou Mangane le 20 Février 2020 à 14:32 Une survivante d'une attaque à l'acide a surmonté les atroces souffrances de son agression et se reconstruit. Une femme éthiopienne a été défigurée après que son mari, dont elle était séparée, l'a attaquée à l'acide en 2017.





Elle soutient malgré toutes ses souffrances, qu'elle a des raisons d'être reconnaissante. "Il y a plus de bonnes personnes dans le monde que de mauvaises", a déclaré Atsede Nguse à la BBC au téléphone depuis son nouveau domicile aux Etats-Unis.



"J'ai été touchée par la gentillesse et l'amour que les gens m'ont témoignés après l'incident", a déclaré l'éthiopienne de 29 ans, mère d'un enfant.



L'acide versé sur elle a détruit son visage et brûlé son corps. Elle ne pouvait pas se faire soigner dans un hôpital éthiopien et n'avait pas d'argent pour aller ailleurs.



Lorsqu'ils ont appris ce qui s'était passé, des amis et des sympathisants ont collecté de l'argent pour payer les soins en Thaïlande. Mais cet argent s'est épuisé avant que Mme Atsede ne soit correctement guérie et qu'elle ne doive rentrer chez elle. Puis, pour une deuxième fois, quelqu'un est venu à son secours.



Menbere Aklilu, une militante éthiopienne des droits des femmes basée aux Etats-Unis, a lu sur Facebook ce qui était arrivé à Mme Atsede. En tant que survivante de violences domestiques, elle a déclaré vouloir aider.

"Quand j'ai lu son histoire, je me suis sentie désolée comme tout le monde. Mais quand j'ai su qu'elle était mère, je me suis dit : "Et si mon fils était à la place de son fils ?"Cela m'a vraiment touché."



Acid Survivors Trust International, une organisation non gouvernementale basée au Royaume-Uni, estime qu'entre 50 et 75 femmes sont attaquées à l'acide en Éthiopie chaque année. Ce chiffre s'inscrit dans un schéma plus large de violences domestiques. Une étude du gouvernement éthiopien de 2016 indique que plus d'un tiers des femmes adultes qui sont ou ont été dans une relation ont été victimes de violences physiques, sexuelles ou émotionnelles de la part de leur partenaire.



L'agression dont a été victime Mme Atsede peut être considérée dans ce contexte. Son mari, qu'elle a épousé en 2012, la battait pour des désaccords mineurs.



"Nos voisins étaient inquiets, et ont dit qu'il pourrait me tuer un jour. Malgré tout, j'ai continué à vivre avec lui pour le bien de mon enfant. Je ne voulais pas qu'il grandisse sans père, comme je l'ai fait".



Finalement, en 2015, après avoir été battue si violemment qu'elle avait perdu beaucoup de dents et que son visage avait enflé, elle a quitté Gambella, dans l'ouest de l'Éthiopie, et est retournée dans sa ville natale.



"Après être allée chez Adigrat, ma mère et ma sœur, qui vivait en Arabie Saoudite, m'ont aidée à ouvrir un petit magasin de cosmétiques. Je m'en sortais bien".



Mais en juin 2017, son mari a repris contact par téléphone, en prétendant être à l'étranger. "Il agissait comme s'il appelait d'Arabie Saoudite. Mais soudain, j'ai entendu le son d'enfants parlant dans notre langue locale, le tigrinya."



Le mois suivant, il est venu chez sa mère à Adigrat. "Il se cachait [dans les buissons à l'extérieur]. Je l'ai vu s'approcher de moi. Il m'a alors versé quelque chose sur la tête et sur tout le corps", se souvient Mme Atsede, sa voix craquant. L'acide a commencé à la brûler immédiatement. "J'ai alors crié et appelé à l'aide. Ma mère, mon frère et ma sœur sont arrivés en courant. Mais il s'est échappé dans un véhicule qui l'attendait".



Mme Atsede a subi de graves brûlures aux mains, au visage, à la poitrine, aux oreilles et à une de ses jambes. Elle a également perdu la vue. L'hôpital local n'a pas pu l'aider. Mais pour elle, le plus déchirant a été la réaction de son fils de cinq ans.



"Après l'attaque, ma famille a amené mon fils me rendre visite. Quand il est entré dans la chambre où j'étais, ils lui ont dit de me saluer en disant : "C'est ta mère".



Il m'a alors regardé et a dit : "Non, ce n'est pas ma mère, ma mère est belle." Après son retour de Thaïlande, Mme Atsede est restée dans un centre pour les survivants de violences domestiques dans la capitale, Addis-Abeba. Mme Menbere l'a contactée sur place et a réussi, après s'être battue avec le processus d'immigration, à la faire venir aux États-Unis. Elle a recueilli de l'argent auprès de ses amis et de sa famille - et même d'autres personnes l'ont aidée après avoir entendu parler de la situation de Mme Atsede. La militante dit qu'elle traite Mme Atsede comme sa propre fille : "Nous vivons ensemble. Nous partageons notre douleur et notre expérience.



"J'aide les femmes parce que je m'aime. Parce qu'à chaque fois que vous aidez quelqu'un, votre propre blessure se cicatrise. De plus, je crois que je peux motiver les autres à aider". Mme Atsede est maintenant aidée par des médecins en Californie et est déterminée à vivre une vie normale.



"J'ai subi avec succès une intervention chirurgicale pour mes paupières. Je n'avais pas de paupières. Je peux maintenant ouvrir et fermer les yeux", dit-elle, en espérant qu'un jour elle retrouvera la vue.



"J'ai également suivi un cours de braille et j'apprends l'informatique. J'ai de grands rêves, et je sais que je vais les réaliser''. Son mari n'a jamais été retrouvé, mais il a été condamné par contumace à la prison à vie. "Si je pouvais le voir, je ne lui poserais qu'une seule question : "Pourquoi m'avez-vous fait ça ?"







Source: bbc.com Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Centre du Mali : Le Maire de Sangha signale la présence d’environ 200 terroristes dans sa commune Deux fusillades font plusieurs morts à Hanau, en Allemagne, l'auteur en fuite