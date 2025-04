Attaque armée à Djinaky : Le clan Diakaye dégage toute implication dans cette forfaiture Signataire d’un accord de paix avec le gouvernement, Diakaye dégage toute responsabilité dans l’attaque armée, la nuit du dimanche dernier, à Djinaky. «Les ex-combattants de Diakaye et moi, Fatoma Coly, ex-commandant, ne sommes, de près ou de loin, ni auteurs ni impliqués à ladite attaque dans le village de Djinaky et environs», lit-on dans un communiqué signé par l’ex-commandant du Front Nord-Diakaye. S. Le Quotidien

Fatoma Coly affirme avoir appris le braquage de Djinaky à travers la presse. «D’ailleurs, du lundi 14 avril au mercredi 16 avril, les ex-combattants de Diakaye, dans le cadre du programme de réinsertion sociale, étaient en formation en techniques de transformation agroalimentaire de la pomme de cajou à la Maison des jeunes de Kataba 1, formation financée par la 3Fpt et assurée par le Centre sectoriel de formation professionnelle (Csfp) de Bounkiling», indique M. Coly dans le communiqué.



Depuis plus de 40 ans, la Casamance est le théâtre d’un conflit armé entre le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance et l’Etat du Sénégal. Cependant, pour soulager les populations, le Front Nord-Diakaye a déposé les armes suite à la signature de l’accord de paix qui a permis le retour des ex-combattants dans les lieux de leur choix, avec l’appui de l’Etat du Sénégal et de ses partenaires.



«A nos jours, nous rappelons que les deux parties sont en train de mettre en œuvre les engagements issus des négociations», informe Fatoma Coly. A l’en croire, deux principes forts ont guidé les pas de Diakaye en engageant le processus de paix.



«Ne jamais verser dans le feu et dans tout ce qui pourrait remettre en cause notre crédibilité. Respecter la parole donnée et les engagements pris dans l’accord du 13 mai 2023 à Mongone», rappelle l’ex-commandant, qui indique que Diakaye poursuit librement son processus de paix pour le grand bonheur des populations de la zone de Diakaye, et lance un appel à toutes les bonnes volontés éprises de paix de se joindre à eux pour une paix définitive en Casamance.



