Attaque au couteau d’un Sénégalais dans un commerce en France : mort d'un des employés poignardés Deux victimes sont à déplorer après l’attaque au couteau qui s’est déroulée cet après-midi, samedi 10 juillet, au centre commercial Les Sentiers à Claye-Souilly : l’une est décédée, l’autre a été hospitalisée en urgence absolue.

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juillet 2021 à 01:59 | | 0 commentaire(s)|

Il était dans les environs de 13 h 20, lorsqu’un homme a poignardé deux employés de la boutique Bouygues Télécom. L'homme était venu régler un problème au sujet d'une facture de téléphone. Un jeune vendeur stagiaire, Théo, a été touché au cœur et est décédé.



« Il avait 18 ans et venait de décrocher son baccalauréat. Il était venu s’interposer pour défendre son collègue », déclare Laureline Peyrefitte, procureur de la République de Meaux. La seconde victime, Dany, âgée de 20 ans, habitant de Montévrain, est en contrat d'alternance.



Touché au thorax, il a été héliporté à l’hôpital en urgence absolue. Quelque heures plus tard, après avoir été opérée, la victime serait, selon nos informations, hors de danger.

Les deux victimes se sont échappées de la boutique et se sont effondrées dans la galerie marchande avant l’arrivée des secours.



L’agresseur, âgé de 61 ans, de nationalité sénégalaise, a été arrêté par un policier de la BRI et un agent pénitentiaire qui n'étaient pas en service, aidés par un client du centre commercial. L'homme, placé en garde à vue, n’est pas connu des services de police. Il habiterait à Villeparisis.



Selon les premiers éléments de l’enquête, après un premier passage au magasin, l'homme serait retourné à sa voiture pour chercher un couteau et menacer les vendeurs.



Le maire de Claye-Souilly, Jean-Luc Servières, déclare : "Alerté par la police municipale et les pompiers de la commune, je me suis rapidement rendu sur place et j'ai pris la mesure du drame qui s'est déroulé en quelques minutes. J'ai une pensée pour les familles de deux victimes. C'est une horreur. On a eu du mal à penser que ça pouvait arriver sur notre commune. Une cellule psychologique a été mise en place par l'hôpital de Meaux et par les pompiers de la commune."



Le député, Rodrigue Kokouendo a indiqué à Magjournal : "La victime qui est décédée est originaire d'Emerainville. J'étais aux côtés des secouristes après l'attaque. C'est un acte ignoble, je n'ai pas de mots pour dire la tristesse que je ressens. Je pense que la justice doit être très sévère à l'égard de ce genre d'individus."



Au moment de leur intervention, les secours ont retrouvé l'agresseur en état de choc, hagard. Il s'était blessé à la main avec le couteau et il a été soigné immédiatement.

Le centre commercial a été fermé jusqu’à nouvel ordre.

magjournal77.fr



