Attaque contre des positions de la Finul, l’Argentine retire ses troupes au Liban Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2024 à 20:14 | | 0 commentaire(s)|

Liban Atlanticactu/ Beyrouth/ Buenos aires/ Youssef Zyne Face à la hausse des bombardements sur le Sud du Liban ayant occasionné plusieurs centaines de morts et blessés dont des éléments de la FINUL, l’Argentine se retire de la force des Nations Unies déployée dans ce pays. L’ONU a annoncé, mardi, que l’Argentine s’est retirée de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL). Lors d’une conférence de presse au siège de l’ONU à New York, Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l’ONU, a annoncé que l’Argentine s’était retirée de la FINUL, qui avait subi des attaques israéliennes au Liban. Lacroix a déclaré que quatre officiers du groupe d’observateurs de la FINUL au Liban avaient été retirés, ajoutant : « C’est la prérogative de tout Etat membre de prendre une telle décision ». Le porte-parole de la FINUL, Andrea Tenenti, a quant à lui déclaré lors d’un point de presse de l’ONU : « C’est exact. L’Argentine a demandé à ses officiers de rentrer ». « Il y a trois officiers argentins dans la FINUL. Nos capacités opérationnelles n’ont donc pas changé », a ajouté Tenenti. Le 1er octobre de cette année, Tel-Aviv a élargi le conflit en lançant une attaque au sol dans le sud du Liban. Soulignant que tous les autres pays ont exprimé leur volonté de rester, il a ajouté : « Aucun autre pays n’a demandé à retirer ses Casques bleus de la FINUL ». S’agissant de la raison de leur départ, le porte-parole a déclaré que le pays n’en avait pas divulgué les motifs dans sa demande de retrait. La FINUL avait précédemment fait état de trois attaques distinctes menées par Israël contre ses soldats, son personnel et ses installations dans le sud du Liban, l’une d’entre elles ayant fait quatre blessés parmi les Casques bleus. Israël mène, depuis plus d’un an, une guerre transfrontalière contre le Liban, lançant fin septembre une campagne de frappes aériennes visant ce qu’il prétend être des cibles du groupe Hezbollah. Selon les autorités sanitaires libanaises, plus de 3 500 personnes ont été tuées, près de 15 000 ont été blessées et plus d’un million ont été déplacées par les attaques israéliennes au Liban, depuis le mois d’octobre de l’année dernière. *Traduit de l’Anglais par Youssef Zyne



