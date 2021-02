Attaque d'un aéroport saoudien: Berlin, Londres et Paris dénoncent une «violation du droit international» Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Février 2021 à 20:28 | | 0 commentaire(s)|





Source : L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont condamné les actions visant les zones civiles et ont réitéré leur «ferme engagement en faveur de la sécurité et de l'intégrité du territoire saoudien», ce après que les Houthis ont revendiqué l'attaque d'un aéroport international dans le sud de ce pays arabe.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202102111...

