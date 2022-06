Attaque de l'église nigériane: le gouvernement soupçonne les jihadistes

Le gouvernement nigérian a indiqué jeudi soupçonner le groupe jihadiste affilié à l'Etat islamique Iswap d'être derrière l'attaque menée dimanche contre une église dans le sud-ouest du Nigeria qui a fait 40 morts dont des enfants. Cette attaque s'est produite pendant l'office du matin à l'église catholique St Francis dans la ville d'Owo, située à plus de 1.000 kilomètres des régions où sévissent habituellement les jihadistes d'Iswap et de Boko Haram au Nigeria.



"Nous avons pu localiser les auteurs de cette tragique et odieuse attaque", a déclaré à la presse le ministre de l'Intérieur nigérian, Rauf Aregbesola. "Selon les informations dont nous disposons, cela pourrait être Iswap. Les animaux d'Iswap, en soif d'attention et de reconnaissance, sont soupçonnés d'avoir lancé cette attaque", a-t-il ajouté, sans donner davantage de détails. (VOA/AFP)



Source : https://www.impact.sn/Attaque-de-l-eglise-nigerian...