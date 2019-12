Attaque du poste de santé de Thiamème Pass : les cambrioleurs emportent plus d’un million de francs Un braquage a eu lieu au poste de santé de Thiamène Pass, dans le département de Linguère, hier nuit, selon la RFM. Des individus armés ont fait irruption sur les lieux, avant de s'en prendre à l'infirmier-chef et à sa femme. Ils lui ont réclamé l'argent de la recette, menaçant de le tuer. Ce dernier s’exécute et ils emportent ainsi l'argent estimé à plus d’un million de francs, non sans blesser sa femme. Des éléments de la gendarmerie de Dahara ont vite accouru, mais les malfaiteurs avaient déjà vidé les lieux.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Décembre 2019 à 13:42 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos