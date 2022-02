Attaque russe : L’armée ukrainienne liste d’énormes dégâts chez Poutine

L’armée ukrainienne a publié ce qu’elle prétend être un bilan des pertes de la Russie. Selon un article publié sur sa page Facebook, plus de 3 500 soldats russes impliqués dans l’invasion ont été tués et près de 200 faits prisonniers. Le ministère ukrainien de la Défense a ajouté que la Russie avait également perdu 14 avions, 8 hélicoptères et 102 chars jusqu’à présent.



Le ministère russe de la Défense n’a jusqu’à présent reconnu aucune victime, mais des rapports affirment que le président Vladimir Poutine est en colère contre le taux de participation à la guerre jusqu’à présent et a ordonné un assaut total de ses troupes militaires sur l’Ukraine…



Des rapports non confirmés affirment également qu’il a limogé l’un de ses généraux militaires en raison des pertes élevées que la Russie a subies au cours des 3 derniers jours. Pendant ce temps, l’armée ukrainienne demande aux gens de retirer les noms des rues, des villes et des villages des panneaux de signalisation dans leurs régions, afin de « confondre et désorienter l’ennemi ».



Dans un tweet, le ministère ukrainien de la Défense a déclaré : « Nous ferons tout notre possible pour débarrasser l’Ukraine de l’occupant russe dès que possible ! ». Poutine aurait convoqué une réunion avec les oligarques dans un bunker des montagnes de l’Oural, au cours de laquelle il aurait déclaré avec fureur qu’il pensait que la guerre serait « facile » et que « tout serait fait en un à quatre jours ».



