Attaque "terroriste" au Niger : 15 militaires tués et six portés disparus

Des forces de sécurité ont été prises dans une "embuscade tendue par des groupes armés terroristes", samedi dans le sud-ouest du Niger, près de la frontière burkinabè, et les militaires nigériens venus à leur rescousse sont tombés sur un engin explosif. Au total, 15 militaires ont perdu la vie, sept ont été blessés et six sont portés disparus.



Quinze militaires nigériens ont été tués samedi et six autres sont "portés disparus", après une attaque "terroriste" dans le département de Torodi (sud-ouest) proche du Burkina Faso, a annoncé dimanche 1er août le ministère de la Défense du Niger. Le ministère a expliqué que les forces de sécurité qui étaient en mission de ravitaillement avaient d'abord été prises dans une "embuscade tendue par des groupes armés terroristes" avant que les militaires tentant d'évacuer les blessés ne tombent "sur un engin explosif improvisé".



Le bilan total de cette attaque qui s'est produite samedi vers 10 h GMT est de "15 militaires décédés, 7 blessés, 6 portés disparus", précise le communiqué. "Un large ratissage de la zone" par des forces terrestres "appuyées par l'aviation militaire" a été engagé afin "de mettre la main sur les terroristes", poursuit le texte. (France24 avec AFP)







