Attaques contre Macky : Cissé Lô enregistré à son insu

Les propos de Moustapha Cissé Lô contre le Président Macky Sall ont fait le tour des réseaux sociaux au Sénégal. Mais ce que l’on n’a pas dit, c’est qu’il ne s’agit pas d’une déclaration publique mais plutôt d’une discussion privée avec des amis dans un célèbre restaurant de Dakar. « Cissé Lô s’est livré à une discussion à cœur ouvert. C’était un échange amical autour d’un déjeuner sur la situation du pays où tout le monde donnait son point de vue », informe quelqu’un qui a participé à cette rencontre. Selon lui, Cissé Lô a été enregistré à son insu par l’un de ses commensaux ou un voisin de table. « Et puis ce déjeuner s’est tenu il y a presque un mois », ajoute notre interlocuteur qui voit dans la publication des propos de Cissé Lô une volonté manifeste de nuire et de semer la confusion dans le camp présidentiel.



En effet, il y a une occurrence troublante entre la sortie du Président du Parlement de la CEDEAO et la déclarations incendiaires de Me Alioune Badara Cissé contre le pouvoir. Ce n’est un complot, ça y ressemble.







Mais cela ne dédouane pas Cissé Lô car une personnalité publique, de surcroît un homme d’État, ne peut pas se permettre certaines légèretés. Aux dernières nouvelles, le journal Voix Populi que le Président Macky Sall a reçu le Président du Parlement de la CEDEAO. Cela devrait arrondir les angles et réfréner les ardeurs du bouillant parlementaire.



(Source : ANN) https://an-news.com/