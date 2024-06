Attaques contre Macky Sall par ses anciens compagnons: La réponse de Adji Mergane Kanouté

Adji Mergane Kanouté est outrée par les attaques d’anciens compagnons de Macky Sall qui «demandent son arrestation et l’accusent de tous les maux».



A ceux-là, la députée de Benno bokk yaakaar rappelle : «Dans la vie, il faut savoir rester digne en toute circonstance et la reconnaissance est une vertu. Dénigrer parce que tout simplement il n’est plus au pouvoir ni dans le pouvoir, dénigrer parce qu’il n’y a plus les décrets du mercredi, dénigrer pour se faire accepter…»



D'aprés Bes Bi, la présidente de l’Uds/A invite les nouvelles autorités à «se méfier de ces personnages ingrats et sans reconnaissance aucune», rappelant qu’avec le Président Macky Sall «le rêve» est devenu «la réalité».



La vice-présidente du Groupe parlementaire Bby cite «le Brt, le Ter, l’équité territoriale et un Sénégal réconcilié là où les oiseaux de mauvais augure préconisaient le chaos».