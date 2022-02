Attaques contre Ndèye Saly Diop Dieng : Les partisans de la ministre recadrent Jean Baptiste Diouf, maire de Grand-Dakar

Réponse du berger à la bergère. Les partisans de Ndèye Saly Diop Dieng n’ont pas attendu longtemps pour apporter une réplique cinglante à Jean Baptiste Diouf, qui a fait une sortie récemment pour affirmer que la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants n’a joué aucun rôle dans sa réélection à la commune de Grand-Dakar.



Lors d’une conférence de presse, les jeunes et les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) ont affirmé qu’ils étaient contre les choix du chef de l’Etat, lors des investitures et qu’ils avaient menacé de faire un vote sanction, mais c’est grâce à elle qu’ils ont changé d’avis.



Pour eux, Ndèye Saly Diop Dieng n’avait même pas attendu le démarrage de la campagne électorale pour réaffirmer et réitérer le choix «clairvoyant» du président de la République de porter leur camarade Jean Baptiste Diouf à la tête de coalition Bby, à Grand-Dakar.



D’après eux, elle avait demandé à tous ses militantes et militants, de voter et de faire voter la liste conduite par Jean Baptiste Diouf. Ndèye Saly Diop Dieng ne s’est pas arrêtée là, ajoutent ses partisans, qui soutiennent dur comme fer qu’elle n’a ménagé aucun effort lors de la campagne électorale pour soutenir les jeunes et les femmes, non seulement de la commune de Grand Dakar mais aussi de l’ensemble des 19 communes du département de Dakar. Et pour eux, Jean Baptiste le sait parfaitement. D’ailleurs, précisent-ils, Ndèye SalyDiopDieng, en fonction de ses moyens, a aidé tous les candidats investis à Grand Dakar.



« En principe, cette rencontre n’aurait pas dû avoir lieu dans un tel format, mais il se trouve que les évènements survenus ici hier dans la commune de Grand Dakar ont dicté naturellement et nécessairement la tenue de ce point de presse. Notre maire à Grand-Dakar, M. Jean Baptiste Diouf, a tenu un point de presse dans lequel il a fait des révélations qui méritent d’être éclaircies à l’endroit de l’opinion.



Si ce n’était que les populations de Grand-Dakar, cette rencontre n’aurait pas dû avoir lieu, parce que les populations de Grand Dakar, dans leur diversité, savent réellement ce qu’il y a, ce qui s’est passé, ce qu’elles ont obtenu durant cette campagne. Mais si on s’adresse à la presse et que l’information retentit au-delà de Grand Dakar, les autres ont besoin d’être édifiées », expliquent les jeunes et les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) de Grand-Dakar.



En tant que dame respectueuse des orientations définies par le chef de l’État, selon eux, Ndèye Saly Diop Dieng ne va se bagarrer avec personne après les élections locales du 23 janvier 2022, pour des revendications inutiles.



D’après ses partisans, la ministre de la Femme a travaillé jour et nuit, durant la campagne électorale au profit de Jean Baptiste Diouf.



« Le 23 janvier 2022, les populations sont sorties massivement pour aller s’acquitter de leur devoir civique de vote. Dans la discipline, dans la courtoisie, dans la sérénité et dans le respect. Et cela, c’est à l’honneur du peuple sénégalais. A part quelques incidents notés çà et là sur le territoire national, globalement toutes les parties prenantes, opposition comme pouvoir, sont unanimes sur le fait que les élections se sont bien déroulées.



Ndèye Saly Diop Dieng félicite le maire Jean Baptiste Diouf et lui réitère l’engagement et la disponibilité et la mobilisation des populations de Grand Dakar pour aller dans le sens de la réalisation des programmes qui ont été proposés à cette population. L’heure, c’est à la concorde. L’heure, c’est à la cohésion sociale. L’heure n’est pas à la discorde. L’heure n’est pas aux invectives. L’heure n’est pas aux revendications inutiles », ont-ils indiqué.













L’As