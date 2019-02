Attaques contre la justice: Demba Kandji solde ses comptes

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Février 2019 à 12:32 | | 0 commentaire(s)|

Le premier président de la Cour d'appel de Dakar, le juge Demba Kandji, ne digère toujours pas les attaques contre la magistrature. Il a profité, dans des propos rapportés par L'As, de la cérémonie de prestation de serment des 13 nouveaux magistrats du Centre de formation judiciaire (Cfj), pour tirer sur les contempteurs du temple de Thémis. Même son de cloche chez le Bâtonnier de l'Ordre des avocats. En effet, pour Me Mbaye Guèye, "les critiques sur la justice relèvent de l'inculture et de la méconnaissance des sciences juridiques".



Demba Kandji de revenir à la charge : "Être juge, c'est se montrer hermétique aux manœuvres de toutes sortes, qui tendent à imposer une solution préfabriquée depuis les plateaux de télévision et les officines du droit qui essaiment dans les réseaux sociaux avec l'onction de supposés académiciens qui, faute de place dans les revues scientifiques, sources de reconnaissance de leurs pairs, préfèrent dispenser leurs enseignements sous les spotlights des médias, loin des amphithéâtres et des salles de conférences où s'élabore la vraie doctrine".















Seneweb.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos