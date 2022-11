Attaques contre les forces de défense et de sécurité: Le Procureur de la République, Amadou Diouf met en garde...

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Novembre 2022 à 21:52 | | 0 commentaire(s)|

Le Procureur de la République a constaté depuis un certain temps des attaques répétées, non fondées et inacceptables dirigées contre les forces de défense et de sécurité ».



Le Parquet, à travers un communiqué dénonce ces actes, constituant des menaces pour l’ordre public et susceptibles de caractériser des atteintes à la défense nationale outre la diffusion de fausses nouvelles et la divulgation de secret défense.



Ainsi, le Procureur de la République demande au « commissaire chargé de la Sûreté urbaine d’ouvrir immédiatement une enquête sur ces faits constatés et de lui rendre compte de l’évolution de la procédure.





Ousmane Wade