Attaques racistes : « je suis de ta race », répond Sibeth Ndiaye

Depuis l'annonce de son entrée dans le gouvernement d'Édouard Philippe, le Premier ministre français, cette Française d'origine sénégalaise est la cible de propos racistes. Les attaques concernent ses origines africaines, sa couleur de peau, bref un "un passif" qui ne lui donnerait pas le droit d'occuper ce poste.



Les critiques portent également sur la coupe de cheveux afro, avec laquelle elle s'est présentée, lors de sa première réunion à l'Elysée en tant que nouveau porte-parole du gouvernement français.



Dans l'un des tweets aux relents racistes largement partagé et qui a alimenté le débat on pouvait lire : "On va couper toute polémique raciste. La tenue négligée et la coupe de cheveux de Sibeth Ndiaye sont une véritable provocation et un manque de respect total. On peut très bien être femme, ministre et noire et respecter la fonction et les gens. Exemple : Rama Yade."



La jeune femme, connue pour n'avoir pas sa langue dans la poche, a répliqué sur Facebook. Encore plus provocante.