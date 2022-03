Attentat à la pudeur sur une fillette de 6 ans : Un vieux de 75 ans écope de 2 ans ferme

Vêtu d’un grand boubou et assis sur une chaise devant la barre du tribunal, Abdoul Mamoudou Kane peinait à sortir les mots de sa bouche pour relater les faits pour lesquels il comparaissait devant les juges. Mais, il a été contraint à dire la vérité. Il a confessé : “ J’étais sous l’emprise de Satan. C’est pourquoi, j’ai éjaculé sur le slip de la petite, mais, je ne l’ai pas déshabillée. Je n’ai ni frotter mon sexe sur son sexe, encore moins introduit mon doigt dans son sexe ”. Il a ajouté : “ C’est la fille de mon tuteur qui me côtoyait beaucoup parmi les enfants de la maison. Le jour des faits, elle est venue et s’est jetée sur moi. Elle a commencé à me caresser jusqu’à arriver sur mes parties intimes. Et lorsqu’elle a caressé mon sexe, hop, j’ai perdu le contrôle. C’est ainsi qu’au cours de nos embrassades, j’ai éjaculé du sang au lieu du sperme sur son slip ”.



Fort de ces déclarations, le procureur a requis 5 ans d’emprisonnement ferme contre le septuagénaire. D’après le ministère public, Abdoul Mamoudou Kane est un prédateur sexuel qui mérite d’être gardé dans les liens de la détention pendant longtemps. Car, il est nuisible à la société. Le maître des poursuites de marteler : “ Le certificat médical établi par un gynécologue à l’hôpital régional de Kolda, atteste que le caleçon et le pagne de la victime présentaient des taches rougeâtres. Ils ont été mis à notre disposition par les membres de la famille de H. Diao, la victime ”.



Au final, le vieux a été condamné à passer deux bonnes années à la citadelle du silence. Il a été reconnu coupable par le tribunal du délit d’attentat à la pudeur. Pour rappel, les faits remontent au dimanche 27 février 2022, vers 16 heures 30 minutes, au village de Kour-Kour Sally. Une localité située dans la commune de Niaming, département de Médina Yoro Foula, région de Kolda. Ce jour-là, le maire de ladite contrée a saisi la gendarmerie pour l’informer que le prévenu a été conduit chez lui par les habitants du village.



Abdoul Mamoudou Kane, se disant marabout, avait été accueilli et hébergé au domicile de Siradio Diao, père de la victime, qui lui a cédé sa chambre à son arrivée, le samedi 26 février passé. Mais, le tuteur ne savait pas qu’il avait hébergé un prédateur sexuel chez lui. C’est ainsi que le lendemain, vers 14 heures, l’étranger a demandé à la victime de lui donner de l’eau à boire. Ce qu’elle a fait. Abdoul Mamoudou Kane a profité de son immaturité, pour la conduire dans les toilettes et abuser d’elle. Son forfait accompli, le natif du Fouta a laissé sa proie sortir.



Une fois dans la cour de la maison, sa mère a remarqué les taches de sang sur son pagne et a interrogé sa fillette. C’est ainsi que la victime a aussitôt raconté sa mésaventure et a désigné Abdoul Mamoudou Kane comme étant celui qui a abusé d’elle.















Enquête