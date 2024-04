Attentat du Crocus City Hall : Le FSB interpelle 4 personnes suspectées d’être liées à l’attaque Rédigé par leral.net le Lundi 1 Avril 2024 à 19:32 | | 0 commentaire(s)|

Russie Atlanticactu / Moscou / Marie Pierre Dupuy Quelques jours après le sanglant attentat qui a secoué Moscou, le Service fédéral de sécurité (FSB) en Russie a annoncé l’arrestation de 4 étrangers soupçonnés d’avoir fourni des fonds et des armes aux auteurs de l’attaque contre la salle de concert Crocus City Hall. Le FSB a expliqué ce lundi, par voie de communiqué, que l’arrestation des quatre suspects était le résultat d’une opération sécuritaire spéciale menée dans la République du Daghestan. La commission d’enquête russe a annoncé lundi dernier que le bilan de l’attentat survenu vendredi soir à Moscou était de 139 morts, dont 3 enfants, et 182 personnes blessées. Ce bilan s’est encore alourdi vendredi dernier lorsque le ministre russe de la Santé, Mikhaïl Mourachko, a déploré un bilan de 144 tués et 382 blessés. L’organisation terroriste Daech a revendiqué l’attaque, affirmant que les auteurs faisaient partie de ses membres. Vendredi 22 mars, des hommes armés ont ouvert le feu sur la foule dans la salle de concert Crocus City Hall à Krasnogorsk, dans la banlieue de Moscou. Les autorités russes ont déclaré avoir arrêté 11 personnes, dont les quatre auteurs de l’attaque, dans la région frontalière de Briansk, alors qu’ils faisaient route vers l’Ukraine. Dimanche soir, le tribunal du district de Basmanny à Moscou a inculpé les quatre auteurs d’actes de terrorisme et placés en détention provisoire jusqu’au 22 mai.



Source : Russie Atlanticactu / Moscou / Marie Pierre Dupuy Quelques jours après le sanglant attentat qui a secoué Moscou, le Service fédéral de sécurité (FSB) en Russie a annoncé l’arrestation de 4 étrangers soupçonnés d’avoir fourni des fonds et des armes aux auteurs de l’attaque contre la salle de concert Crocus City Hall. Le FSB a […]Source : https://atlanticactu.com/attentat-du-crocus-city-h...

Accueil Envoyer à un ami Partager