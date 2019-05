Attribution provisoire du marché de la distribution de l'Eau à Suez: L'Armp désavoue encore Mansour faye Et de deux ou bis repetita en termes de camouflet pour Mansour Faye ! L'ancien ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a été encore une fois désavoué par l'Agence de régulation des marchés publics (Armp). Le gendarme des marchés public a de nouveau décidé de suspendre la procédure de passation du marché de concession de l'eau dans les centres urbains de notre pays, que Mansour Faye avait décidé, dans des conditions particulièrement opaques, de refiler à la multinationale française Suez. Ce alors que la Sénégalaise des Eaux, qui gère ce secteur avec d'excellents résultats depuis 1996, avait pourtant présenté la meilleure offre financière après avoir passé avec succès l'épreuve des tests techniques ! Après avoir saisi l'alors ministre de l'Hydraulique d'un recours gracieux, la SDE avait saisi l'Armp qui, le 7 mars dernier, avait ordonné l'annulation du choix de Suez et la reprise des évaluations, renseigne le journal "Le Témoin" dans sa livraison du jour.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mai 2019 à 13:28 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos