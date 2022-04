Au Cameroun, le bras de fer continue entre MSF et les autorités Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Avril 2022 à 01:01 | | 0 commentaire(s)|

Voici près d'une semaine que l'ONG humanitaire Médecins sans frontières a annoncé de manière unilatérale, la suspension de ses activités dans le sud-ouest du Cameroun. Une décision retentissante, expression probablement du ras-le-bol de cette organisation régulièrement accusée par les autorités camerounaises d'être en collision avec les combattants séparatistes dans cette région en crise.



À Yaoundé, l'on dénonce une manœuvre perçue comme une fuite en avant. C’est une suspension d’activité qui n’a pas vraiment surpris à Yaoundé, au ministère de l’Administration territoriale. Un fonctionnaire de premier rang a évoqué, sous anonymat, pour RFI, une fuite en avant et un chantage de mauvais goût de la part de MSF. Et ledit fonctionnaire de rappeler une injonction à l’ensemble des ONG opérant au Cameroun, qui avait été faite par son patron, le ministre Paul Atanga Nji, en août 2021, de fournir à l’administration, un ensemble de pièces contraignantes constitutives du dossier autorisant à exercer au Cameroun. (RFI)









Source : Source : https://www.impact.sn/Au-Cameroun-le-bras-de-fer-c...

Accueil Envoyer à un ami Partager