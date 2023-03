Au Ghana, Kamala Harris apporte de l’aide et se défend de privilégier l’influence Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mars 2023 à 01:26 | | 0 commentaire(s)|

La vice-présidente américaine, Kamala Harris, a rencontré, lundi, le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, à Accra et annoncé une nouvelle enveloppe d'aide bilatérale, en se défendant de vouloir avant tout étendre l'influence de son pays en Afrique, lors de la première étape de sa tournée sur le continent. Son périple au Ghana, en Tanzanie et en Zambie, prévu jusqu'au 2 avril, intervient quelques mois après un sommet Etats-Unis-Afrique en décembre à Washington, au cours duquel le président Joe Biden a plaidé pour la création d'un vaste partenariat avec l'Afrique, un continent où les États-Unis cherchent à affirmer leur présence face à l'influence croissante de la Chine et de la Russie. Les États-Unis fourniront au Ghana une aide bilatérale de 139 millions de dollars l'année prochaine, notamment pour financer des initiatives économiques, commerciales et culturelles, ainsi que dans le secteur de la santé, notamment un programme de lutte contre le paludisme, ont annoncé lundi les services de Mme Harris. Washington « déploiera un conseiller résident à temps plein à Accra en 2023, afin d'aider le ministère des Finances à élaborer et à mettre en œuvre des réformes à moyen et à long terme », précisent-ils par ailleurs dans un communiqué. AFP



Source : Source : https://lesoleil.sn/106305-2/...

