Au Kenya, le président Ruto et l’opposant Raila Odinga signent un accord

Au Kenya, le président William Ruto et l'opposant historique,Raila Odinga ont signé, vendredi à Nairobi, un protocole d'accord, s'engageant tous deux à coopérer sur un ensemble de réformes politiques. Les deux s'étaient rapprochés politiquement depuis un an. Leur accord politique vient donc d'être officialisé. Lutter contre la corruption, réaliser un audit de la dette nationale ou encore compenser les victimes des manifestations passées, figurent parmi dix autres engagements dans le protocole d'accord signé entre les deux hommes, rapporte RFI. Pour Raila Odinga : « L'objectif du protocole d'accord est d'aider à apaiser les tensions, à réconcilier la population, à alléger ses souffrances et à faire avancer le pays en s'attaquant aux questions sociales, politiques et économiques auxquelles notre peuple est confronté aujourd'hui. », rapporte encore RFI. « Nous avons travaillé ensemble pour obtenir cet arrangement inclusif », précise pour sa part le président William Ruto soulignant qu' « il est inspiré non pas par ce que chacun peut en tirer individuellement, mais par la manière dont nous pouvons unir nos forces pour répondre aux problèmes qui touchent le peuple kényan. » Applaudi par leurs soutiens, d'autres voix se sont déjà élevées pour le critiquer. L'opposant Kalonzo Musyoka, allié de Raila Odinga lors de la dernière présidentielle, a ainsi dénoncé une « trahison du peuple kényan », indique enfin le média français.



