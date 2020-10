Au Mali, plus de 100 djihadistes présumés libérés en vue d’un éventuel échange Rédigé par leral.net le Mardi 6 Octobre 2020 à 14:26 | | 0 commentaire(s)|

Plus d’une centaine de djihadistes condamnés ou présumés ont été libérés au Mali au cours du week-end dans le cadre de négociations pour la libération d’une personnalité malienne et d’une Française supposés être aux mains des djihadistes, a-t-on appris lundi 5 octobre de sources proches des tractations.



Des libérations d’une telle ampleur sont très rares au Mali. Sophie Pétronin et Soumaïla Cissé, les deux otages dont la libération est dans la balance selon ces sources, sont la dernière otage française détenue à travers le monde pour l’une et une figure politique d’envergure nationale au Mali pour l’autre. (Le Monde avec AFP)





Source : Source : https://www.impact.sn/Au-Mali-plus-de-100-djihadis...

