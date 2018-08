Au Maroc, les "fiançailles" entre deux jeunes filles agitent le pays...

Costume masculin et coupe à la garçonne pour l’une, robe blanche et chevelure blonde surmontée d’un diadème pour l’autre, grand gâteau à la crème, baisers et sourires complices…Il a fallu moins de 24 heures pour que les photos et les vidéos partagées par les deux protagonistes sur leurs pages facebook, fassent le tour de la toile, créant un buzz sans précédent sur “le premier mariage lesbien dans l’histoire du Maroc” : “Vous n’avez pas de parents ? Vous faites honte au pays, vous méritez d’être torturées jusqu’à ce que mort s’ensuive”, s’est ainsi indigné un internaute.



Si de rares personnes ont appelé “au respect des minorités sexuelles”, les réactions de la toile marocaine à ces clichés mimant une cérémonie de mariage entre deux jeunes filles à Oujda, ont été virulentes pour la plupart.

Les deux concernées, Jad et Hiba, ont aussitôt démenti la rumeur de leur union, assurant qu’il s’agissait d’une simple soirée d’anniversaire entre amis, et déplorant que “les gens ne sachent pas faire la distinction entre une amitié profonde et une relation homosexuelle”.

Jad a par ailleurs affirmé à nos confrères de Hespress, qu’elle comptait poursuivre en justice les administrateurs des pages qui ont enclenché cette polémique: “Personne n’a le droit d’interférer dans notre vie personnelle sans demander notre avis” , a ainsi déclaré la jeune fille.











Quelque temps auparavant, les deux adolescentes avaient posté une vidéo live sur facebook où Jad, marcel, pantalon slim, crâne rasé sur le côté et dégaine de bad-boy, Hiba marchant à ses côtés, se plaignait “des mentalités conservatrices” de la capitale de l’Oriental et disait “préférer vivre parmi les juifs qu’avec les arabes d’Oujda”.











Source : huffpostmaghreb