Au Tchad, le Maréchal président Idriss Déby candidat à un sixième mandat

Au pouvoir depuis 30 ans, le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno a été investi sans surprise, samedi 6 février, par son parti candidat à l'élection présidentielle du 11 avril, pour laquelle il fait figure de grandissime favori pour obtenir un sixième mandat à la tête du pays.



Idriss Déby Itno, âgé de 68 ans, dirige le Tchad d'une main de fer, mais il est largement soutenu par la communauté internationale, qui voit en lui un allié essentiel dans la lutte contre les jihadistes et un élément stabilisateur dans la région, alors que son pays est entouré d'États aussi faillis que la Libye, la Centrafrique ou le Soudan.



L'armée tchadienne fournit aux Casques bleus de l'ONU au Mali l'un de leurs principaux contingents et passe pour la plus aguerrie des participants à la force conjointe du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad). … L'opposition a appelé samedi à des manifestations pour réclamer plus de justice sociale et l'alternance politique, qui ont été interdites par les autorités, au motif qu'elles risquent "d'engendrer des troubles à l'ordre public". (France24 avec AFP)

