Au Tchad, le parti au pouvoir remporte 43 de 46 sièges de sénateurs (Conseil constitutionnel) Rédigé par leral.net le Mardi 4 Mars 2025 à 22:14

Au Tchad, le Mouvement patriotique du salut (MPS, au pouvoir), est sorti grand vainqueur des élections sénatoriales du 25 février dernier avec 43 sièges sur 46, selon les résultats définitifs publiés mardi par le Conseil constitutionnel. Le MPS a gagné 43 sièges sur 46 au lieu de 45 aux résultats provisoires. Trois autres sièges ont été remportés par les autres partis, soit deux par le Rassemblement national des démocrates tchadiens (RNDT-Le Réveil), parti allié fondé par Albert Pahimi Padacké, ancien Premier ministre. Le dernier siège revient à l'Union pour le Renouveau et la Démocratie (URD). Ces résultats sont le reflet des conseils provinciaux et municipaux dont la grande majorité des conseils sont dominés par le MPS à l'issue des élections générales du 29 décembre 2024. Ce sont les conseillers provinciaux et municipaux qui sont les grands électeurs des sénateurs. Deuxième chambre du Parlement tchadien, le Sénat est composé de 69 membres, soit trois sénateurs par province : les deux tiers sont élus, le tiers restant est choisi par le président de la République. Quelques heures après la publication des résultats définitifs, le président Mahamat Idriss Déby Itno a nommé, par un décret publié mardi soir, 23 personnalités comme sénateurs, en complément des 46 élus le 25 février dernier.



Source : https://atlanticactu.com/au-tchad-le-parti-au-pouv...

