Au secours de leur sous-préfecture : Les maires des communes de Missirah, Netteboulo, Dialacoto et chefs de village, en élan de solidarité Les populations , les maires des commune de Missirah, Netteboulo et Dialacoto ont du se cotiser mais aussi demander la contribution de chefs de village, pour permettre au sous-préfet de disposer de dortoirs.

Jeudi 29 Septembre 2022

« Une sous-préfecture délabrée totalement depuis années et l’Etat ferme les yeux. Le sous-préfet passe la nuit dans son bureau.



Situation extraordinaire dans un pays dit normal. Ce sont les contribuables qui trinquent pour l’Etat. Pendant ce temps, Antoine Diome distribue des sous », déplorent-ils.











