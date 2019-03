Auchan : une perte sèche d’un milliard d’euros avant l’arrivée de Carrefour L’arrivée prochaine du leader de la Grande Distribution française au Sénégal, Carrefour, n’arrange pas du tout les affaires de Auchan. Ce, d’autant plus que la chaine de distribution française a subi une perte sèche d’un milliard d’euros, en France, au cours de l’exercice 2018, révèle "Source A". Auchan qui parvient à équilibrer ses comptes grâce à ses activités à l’étranger, notamment au Sénégal, va donc devoir faire désormais avec la concurrence de Carrefour, après la décision du Président Macky Sall de bloquer l’ouverture de nouveaux sites pour Auchan, et l’agrément signé en faveur de Carrefour, il y a quelques mois. Lequel aurait déjà prévu l’ouverture de 10 magasins dont 7 à Dakar et 3 dans les régions.

Auchan compte 19 unités au Sénégal dont 11 supermarchés et 7 magasins de proximité.



Rédigé par leral.net le Samedi 9 Mars 2019 à 11:42 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos