Aucun contrat n’a été signé avec Dp World pour le port de Ndayane (Alioune Ndoye) Le ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Alioune Ndoye, a démenti jeudi la signature d’un contrat entre DP World et l’État du Sénégal, concernant le futur port de Ndayane, dans la commune de Mbour (ouest).

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Février 2020 à 10:55 | | 0 commentaire(s)|

‘’On fait état d’une signature entre l’État du Sénégal et Dubai Ports World, à propos du futur port de Ndayane, qui sera bâti dans le département de Mbour. Ce qui a été dit récemment dans la presse n’est pas vrai. Il n’y a aucune signature de contrat concernant ce port’’, a soutenu M. Ndoye.

Il a nié l’existence d’un contrat signé entre le Sénégal et la société portuaire de Dubaï, lors d’une réunion sur la pêche à Mbour.

Les personnes désignées par DP World pour négocier le contrat en question avec les autorités sénégalaises vont arriver vendredi de Dubaï, selon Alioune Ndoye.

Mais les deux parties ont déjà entamé des discussions, a-t-il dit.

‘’Je pense qu’il n’y a aucun souci à se faire de ce point de vue’’, a assuré le ministre de la Pêche et de l’Économie maritime.

Il a visité le quai de pêche de Mbour où un incendie a ravagé des pirogues et des magasins, la semaine dernière.

‘’Cela renforce notre volonté de moderniser ce lieu de travail’’, a dit M. Ndoye, promettant aux sinistrés le soutien de l’État.

Aps



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos