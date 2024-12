Aucun recours pour Lat Diop : la Chambre d’accusation financière rejette ses demandes Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Décembre 2024 à 16:14 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Lat Diop/ Saliou Ndong La Chambre d'accusation financière a rejeté deux demandes présentées par Lat Diop, ancien ministre des Sports et ex-directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase). Ces requêtes visaient à contester la légalité de sa garde à vue et à obtenir la levée du gel de ses comptes bancaires. Inculpé depuis septembre 2024 pour des accusations présumées de détournement de fonds publics et d'extorsion, portant sur un montant de 8 milliards de francs CFA, Lat Diop avait demandé l'annulation de la procédure, arguant des irrégularités, notamment le non-respect des délais légaux de garde à vue. Ses avocats avaient également demandé la levée des mesures de gel de ses avoirs, soulignant que cela affectait sa capacité à couvrir des dépenses essentielles. Ces poursuites font suite à une plainte déposée par Mouhamed Dieng, directeur de 1XBet Sénégal, qui accuse Lat Diop de malversations durant sa gestion de la Lonase. Lat Diop, quant à lui, rejette fermement ces accusations.



Source : Source : https://atlanticactu.com/aucun-recours-pour-lat-di...

