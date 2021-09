« Aucune force ne pourra arrêter la marche en avant de la Chine » (Le Quotidien du Peuple)

« Le 25 septembre, Meng Wanzhou, citoyenne chinoise, est retournée dans sa patrie à bord d'un avion affrété par le gouvernement chinois. C'est le résultat de la puissante direction du Comité central du Parti, le résultat des efforts inlassables du gouvernement chinois, le résultat du ferme soutien de l'ensemble du peuple chinois, et une victoire majeure pour le peuple chinois.



Les faits ont prouvé depuis longtemps que l'incident Meng Wanzhou était un incident de persécution politique dirigé contre une citoyenne chinoise et visant à supprimer les entreprises chinoises de haute technologie. Le 1er décembre 2018, dans le cadre d’un plan échaffaudé par les États-Unis, Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, a été arrêtée de manière déraisonnable par les autorités canadiennes sans même avoir enfreint les lois canadiennes lors d'un changement d'avion au Canada. L'accusation américaine de prétendue fraude de Meng Wanzhou est purement fabriquée. Bien que les États-Unis et le Canada aient à maintes reprises abusé de leurs traités bilatéraux d'extradition et utilisé la loi comme excuse pour justifier et trouver un prétexte à leur persécution d’une citoyenne chinoise, la communauté internationale sait que les lois des États-Unis et du Canada ne sont que des outils aux mains des États-Unis pour exploiter les autres, réprimer ceux qui s’opposent à eux et rechercher un gain personnel. Il n'y a là pas la moindre justice ni légitimité.



Au sujet de l'incident Meng Wanzhou, la position du gouvernement chinois est cohérente et claire. En prenant toutes les mesures nécessaires, le gouvernement chinois protégera indéfectiblement les droits et intérêts légitimes de ses citoyens et entreprises. Après avoir appris l’arrestation déraisonnable de Meng Wanzhou, le gouvernement chinois a immédiatement solennellement protesté, fait part de sa position solennelle et a fourni une assistance consulaire à Meng Wanzhou dès que possible. Depuis lors, le gouvernement chinois a toujours exhorté le Canada à libérer Meng Wanzhou et à protéger efficacement ses droits et intérêts légitimes. Des centaines de millions de Chinois ont lancé un appel retentissant en faveur de la justice. Le retour en toute sécurité de Meng Wanzhou dans sa patrie a pleinement démontré que le Parti communiste chinois, les 1,4 milliard de Chinois et la grande République populaire de Chine seront toujours le soutien le plus solide pour les citoyens chinois.



L'incident Meng Wanzhou montre pleinement que la Chine ne cause pas de problèmes, mais elle n'en a pas peur. La Chine n'acceptera jamais aucune forme de coercition politique ou d'abus de justice, et ne permettra jamais que des citoyens chinois soient victimes de persécution politique dans d'autres pays. Le peuple chinois est un peuple qui défend la justice et n'a pas peur de la violence. La nation chinoise est une nation avec un fort sentiment de fierté nationale et de confiance en soi. Le peuple chinois n'a jamais intimidé, opprimé ou asservi aucun peuple d'un autre pays, et ne permettra jamais à aucune force étrangère de l’intimider, de l’opprimer ou de l’asservir. Le peuple chinois n'acceptera jamais qu'une personne ou une force quelconque essaie de le faire.



L'essence de l'incident Meng Wanzhou était que les États-Unis ont tenté d'entraver ou même d'interrompre le processus de développement de la Chine. Les efforts de la Chine ne protègent pas seulement les droits d'un citoyen et d'une entreprise, mais également les droits du peuple chinois à mener une vie meilleure et à moderniser son pays. Grâce à l'incident Meng Wanzhou, le peuple chinois a vu plus clairement que face à des changements majeurs dans le monde sans précédent depuis un siècle, nous devons suivre inébranlablement notre propre chemin, bien faire nos propres choses, atteindre une autonomie et une auto-amélioration scientifiques et technologiques de haut niveau, et construire une grande patrie plus forte.



Aujourd'hui, la réalisation du grand rajeunissement de la nation chinoise est entrée dans un processus historique irréversible. Nous sommes bien conscients que plus nous nous rapprochons du renouveau national, moins la navigation sera fluide, et plus il y aura de risques, de défis, voire de mer agitée. Nous croyons cependant fermement que, toujours du bon côté de l'histoire, toujours du côté du progrès humain, défiant le vent et les vagues, faisant face aux défis et avançant sans entrave, aucune force ne pourra ébranler le statut de notre grande patrie, et qu’aucune force peut empêcher la Chine d'aller de l’avant.

