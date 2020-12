Audience Macky-Idy Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Décembre 2020 à 00:46 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République a en effet reçu en audience ce jeudi en fin de matinée au Palais de l’avenue Léopold Sedar Senghor, son allié arrivé deuxième à la présidentielle de 2019.



Le chef de l’Etat et le nouveau président du Cese ont eu une séance de travail longue de près de deux heures, durant laquelle ils ont échangé sur plusieurs sujets d’intérêt national.



Après le Palais, Idrissa Seck s’est rendu comme d’habitude Avenue Pasteur, à son bureau du Conseil économique, social et environnemental où il a travaillé avec les collaborateurs de son cabinet. »















































igfm





Source : ​«Et pendant que le Père Noël s’apprête à descendre sur les terrasses des chaumières sénégalaises, la hotte débordant de cadeaux pour les enfants qui ont été sages durant l’année, Macky Sall et Idrissa Seck sont en tête à tête.Source : https://www.dakarposte.com/Audience-Macky-Idy_a459...

Accueil Envoyer à un ami Partager