Audiences discrètes avec des officiels sénégalais: Et si le Procureur du Qatar et Macky Sall avaient parlé de Karim Wade

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Avril 2018

Le Procureur général du Qatar, Dr Ali bin Fetais al Marri, qui avait embarqué Karim Wade lors de son départ en exil, a séjourné à Dakar, entre les 12 et 15 mars 2018. Libération révèle qu’il a, au cours de ce séjour qui s’est passé loin des yeux et oreilles insdiscrets ,rencontré le Président Macky Sall et le ministre des Affaires étrangères, Sidiki Kaba.



L’ambassadeur du Qatar au Sénégal, Saree Bin Al Qahtani a également pris part aux audiences où il était beaucoup question selon les sources officielles, de lutte contre la corruption.



Mais Libération croit savoir que l’affaire Karim Wade aurait été également au menu. Car, ce déplacement du Procureur qatari intervenait presque au même moment où ce dernier publiait dans la presse sénégalaise, des lettres dans lesquelles il s’en prend régulièrement à Macky Sall et son régime.

