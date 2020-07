Audio fuité : Ameth Suzanne Camara descend en flammes Youssou Touré et fait des révélations Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Juillet 2020 à 21:11 | | 0 commentaire(s)| La guéguerre qui rythme le parti au pouvoir est loin de s’estomper. Apres les injures de Moustapha Cissé Lo, les réactions et prises de partie alimentent le débat. Cette fois ci, c’est Amath Suzanne Camara qui s’en prend au coordonnateur du réseau des enseignants de l’APR, Youssou Touré. Selon Monsieur Camara, l’ancien ministre conseiller est de connivence avec ceux qui se rebellent dans le parti en l’occurrence, Moustapha Diakhaté et Moustapha Cissé Lo. Il n’a pas manqué de souligner que Youssou Touré manque de courage pour rejoindre les « frustrés ».



Un élément sonore qui va certainement faire du bruit dans le camp présidentiel.



