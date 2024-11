Audit des établissements de formation en santé: Les recommandations pour une formation de qualité

Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Dr El Hadji Abdourahmane DIOUF a présenté, ce mercredi 20 novembre, le rapport d’audit des établissements de formation en sciences de la santé. Cet audit, mené par le Professeur Lamine GUEYE de l’ANAQ-Sup, fait suite aux dysfonctionnements graves dans certaines structures sanitaires, soulignant la nécessité de repenser la formation des ressources humaines en santé, renseigne LeSoleil-Dgital.



Le rapport fournit des informations actualisées sur les établissements publics et privés, ainsi que sur leurs filières. Les recommandations permettront de réformer le secteur, afin de mieux répondre aux besoins des métiers de la santé et des populations.