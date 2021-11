Audit et supervision: De gros cafards décelés à Pamecas Après l'audit effectué par la direction de la réglementation et supervision des systèmes financiers décentralisés à la Pamecas, de gros cafards y ont été décelés selon Les Echos.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Novembre 2021

A en croire le journal, treize (13) mois sans Directeur des ressources humaines (Drh), augmentation indue de deux millions F CFA du salaire du Directeur général intérimaire, des primes de représentation accordées aux Directeurs en toute violation.



Les Echos révèle un scandale à gogo dans les attributions des marchés et contrats. Pour corroborer ces allégations, il est fait état d'une gestion catastrophique du terrain à Sangalkam.





