Audition à la Dic dans l'affaire Petro-Tim: Ce que Babacar Mbaye Ngaraaf a dit aux enquêteurs

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2019 à 10:13

Il était le premier à faire sa déposition. Babacar Mbaye Ngaraaf, président de l’Alliance Sauver le Sénégal a été entendu hier par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic), suite à l’appel à témoins lancé par le Procureur dans l’affaire Petrro-Tim.



Il faut dire que Babacar Mbaye Ngaraaf était le premier à déposer une lettre de dénonciation à l’Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption (Ofnac) . C’est donc à ce titre qu’il a été qu’il a été auditionné en premier par les enquêteurs.



L’audition a démarré à 9 heures 5 minutes pour finir à 15 heures 57 minutes, selon le journal « Les Echos », qui souligne que les questions portaient sur : pourquoi il a fait une dénonciation à l'Ofnac ? A-t-il des preuves d'une quelconque tentative de corruption mettant en cause Aliou Sall ou une autre personne? Peut-il apporter des documents pouvant attester d'une quelconque corruption dans cette affaire?....



L’intéressé dit avoir répondu à toutes les questions qui lui ont été posées, non sans signaler qu'une nouvelle audition est prévue dans les jours à venir.



« On nous ademandé, au cours de l’enquête des documents dont nous ne disposons pas ici. Nous leur avons dit que nous nous mettons à leur disposition pour répondre à chaque fois que de besoin », a-t-il expliqué aux journalistes.



Par ailleurs, le président de l’Alliance Sauver le Sénégal a appelé les Sénégalais, à la vigilance et à la mobilisation continue, pour éviter que la stratégie de la Police triomphe sur l’urgence de la vérité, selon presseafrik.

